Суд в Лондоне отказал России в иммунитете по делу ЮКОСа

Лондонский суд постановил, что Россия не может воспользоваться государственным иммунитетом в споре с бывшими акционерами «ЮКОСа» на сумму $60 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Судья Сара Кокерилл в среду вынесла решение в пользу трех бывших акционеров «ЮКОСа». Речь идет о Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил этим трем компаниям чуть более 50 миллиардов долларов на том основании, что «ЮКОС» «умышленно» сделали банкротом.

С тех пор компании пытались добиться исполнения решения в Великобритании, США и Нидерландах. Причем сумма процентов с процентами выросла почти до 60 миллиардов долларов, говорится в статье.

Как отметила в постановлении Кокерилл, России не полагается иммунитет по решению арбитражного суда, так как ранее страна сама согласилась передать дело в арбитраж.