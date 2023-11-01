СМИ: в Финляндии конфисковали товарный знак «Калашников»
Финские власти конфисковали все зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы АНО «ТВ-Новости» (управляющей компании телеканала Russia Today), Сбера и оружейной группы «Калашников». Об этом сообщает Yle.
Товарные знаки были конфискованы Управлением по взысканию долгов Финляндии. Это решение в ведомстве объяснили санкциями ЕС против российских компаний.
В RT РИА Новости заявили, что не получали от финских властей никаких официальных уведомлений о прекращении защиты своего товарного знака в стране. По данным канала, в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности знак Russia Today значится как защищенный в Финляндии. Если это изменится, компания воспользуется «всеми законными способами, чтобы оспорить это».
В сообщении Yle отмечается, что замораживание различных прав интеллектуальной собственности «не означает, что их владельцам не разрешается использовать принадлежащие им товарные знаки, но они больше не могут ими распоряжаться».
Год назад Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало три частных российских самолета. Такое решение было связано с подозрениями, что самолеты принадлежат или используются лицами, находящимися под санкциями.