СМИ: в Финляндии конфисковали товарный знак «Калашников»

Финские власти конфисковали все зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы АНО «ТВ-Новости» (управляющей компании телеканала Russia Today), Сбера и оружейной группы «Калашников». Об этом сообщает Yle.

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Товарные знаки были конфискованы Управлением по взысканию долгов Финляндии. Это решение в ведомстве объяснили санкциями ЕС против российских компаний.

В RT РИА Новости заявили, что не получали от финских властей никаких официальных уведомлений о прекращении защиты своего товарного знака в стране. По данным канала, в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности знак Russia Today значится как защищенный в Финляндии. Если это изменится, компания воспользуется «всеми законными способами, чтобы оспорить это».

В сообщении Yle отмечается, что замораживание различных прав интеллектуальной собственности «не означает, что их владельцам не разрешается использовать принадлежащие им товарные знаки, но они больше не могут ими распоряжаться».