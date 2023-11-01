Суд Лондона отказал РФ в госиммунитете по делу ЮКОСа
Высокий суд Лондона принял решение, что Российская Федерация не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа. Об этом пишет Reuters.
В суде пояснили, что в связи с этим, России не удастся избежать арбитражного решения на сумму около $60 млрд по иску бывших инвесторов нефтяной группы, прекратившей свое существование.
По данным агентства, основанием для отказа в иммунитете стало согласие РФ передать дело в международных арбитраж.
На фоне этого, судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal and Veteran Petroleum.
Напомним, что суды по делу ЮКОСа длятся на протяжении многих лет. Акционеры обращались в суды Соединенного Королевства, Нидерландов и США.
Россия также отстаивает свои интересы, подает иски, кассационные жалобы на решения европейских инстанций.
По мнению экспертов, на фоне международной повестки, шансы акционеров на получение денег минимальны.