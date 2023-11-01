Газпром и CNPC договорились о стройке трансграничного участка "дальневосточного" маршрута

"Газпром" и китайский CNPC, и PipeChina договорились о строительстве и проектировании трансграничного участка газопровода для поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении российского холдинга.

Соглашение регулирует взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (Китай). Трансграничный участок является важным элементом проекта поставок газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту, отмечает "Газпром".

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Также в ходе Петербургского международного газового форума "Газпром" и "Алмаз-Антей" подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту. Согласно подписанным документам, "Алмаз-Антей" проработает вопросы проектирования и создания высокотехнологичного оборудования, а также систем его монтажа и обслуживания для добычи газа на месторождениях "Газпрома".

Также "Газпром" и ОДК (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о технологическом партнерстве. Так, стороны проработают условия поставок и сервисного обслуживания газотурбинных энергетических установок (ГТЭ-110М) на базе двигателей большой мощности (ГТД-110М), в частности, для проектов "Газпрома" в электроэнергетике.

"Компании также планируют взаимодействовать по вопросам производства лопаток - ключевого и самого сложного в изготовлении элемента газовых турбин. В частности, стороны изучат перспективы организации выпуска лопаток для газотурбинных установок большой мощности", - говорится в сообщении.

Другие соглашения "Газпрома"

"Газпром", "Газпром шельфпроект" и "Газпром инвест" подписали пять дорожных карт, направленных на развитие технологий поиска, разведки и разработки морских нефтегазовых месторождений, а также на производство в России соответствующих оборудования и материалов.

Кроме того, "Газпром", "Газпром переработка Благовещенск" и компания "Газхолодтехника" подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому "Газхолодтехника" освоит выпуск отечественных пластинчато-ребристых теплообменников из алюминия. Данное оборудование применяется в криогенных (низкотемпературных) технологических процессах переработки природного газа.

Также глава "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве.

"Стороны договорились о поставке новых моделей пригородных и междугородних автобусов большого класса для нужд "Газпрома". Вся техника будет произведена в газомоторном исполнении.

Автобусы будут предназначены для доставки сотрудников до рабочих мест, расположенных на значительном удалении от общественной транспортной инфраструктуры", - сообщает "Газпром". Предполагается, что до 2029 года "Камаз" произведет и поэтапно передаст дочерним обществам "Газпрома" 400 единиц газомоторных транспортных средств.