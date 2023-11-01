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Фридман допустил отказ от продажи доли в Альфа-Банке

Российский предприниматель Михаил Фридман допустил отказ от продажи своей доли в Альфа-Банке. Он уточнил, что намерен еще раз взвесить этот вопрос после получения разрешения европейских регуляторов. Слова Фридмана приводит Bloomberg.

Фридман допустил отказ от продажи доли в Альфа-Банке
© РИА Новости

Процесс вывода активов стартовал девять месяцев назад, однако европейские регуляторы все еще не выдали разрешения на сделку, подчеркнул бизнесмен. В случае получения такого разрешения Фридман совместно с экс-главой Альфа-Банка Петром Авеном намерен повторно «взвесить все за и против».

О планах Авена и Фридмана продать свои доли в Альфа-Банке в марте 2023 года сообщила Андрей Косогов. Стоимость сделки оценивалась в 2,3 миллиарда долларов. Инсайдеры связывали передачу активов с желанием бизнесменов добиться снятия санкций.

Ранее Петр Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в западные страны. Неверными свои вложения в Великобританию счел и Михаил Фридман. Адвокаты последнего указали на то, что санкции разрушили его жизнь. В октябре стало известно, что бизнесмен переехал в Израиль, а также планирует регулярно посещать Москву.

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