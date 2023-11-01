Фридман допустил отказ от продажи доли в Альфа-Банке

Российский предприниматель Михаил Фридман допустил отказ от продажи своей доли в Альфа-Банке. Он уточнил, что намерен еще раз взвесить этот вопрос после получения разрешения европейских регуляторов. Слова Фридмана приводит Bloomberg.

Процесс вывода активов стартовал девять месяцев назад, однако европейские регуляторы все еще не выдали разрешения на сделку, подчеркнул бизнесмен. В случае получения такого разрешения Фридман совместно с экс-главой Альфа-Банка Петром Авеном намерен повторно «взвесить все за и против».

О планах Авена и Фридмана продать свои доли в Альфа-Банке в марте 2023 года сообщила Андрей Косогов. Стоимость сделки оценивалась в 2,3 миллиарда долларов. Инсайдеры связывали передачу активов с желанием бизнесменов добиться снятия санкций.