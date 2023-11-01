Reuters: высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами компании ЮКОС, сообщает агентство Reuters.
«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы», — говорится в сообщении.
Судья вынесла решение в пользу бывших акционеров группы Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.
Основанием для отказа стало согласие России передать дело в международный арбитраж.