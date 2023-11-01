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Reuters: высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами компании ЮКОС, сообщает агентство Reuters.

Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
© ТАСС

«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы», — говорится в сообщении.

Судья вынесла решение в пользу бывших акционеров группы Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

Основанием для отказа стало согласие России передать дело в международный арбитраж.