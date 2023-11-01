Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы», — говорится в сообщении.