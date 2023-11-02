Посол РФ: большинство компаний ФРГ решило остаться на рынке России

Большая часть компаний из ФРГ сохраняет свое присутствие на российском рынке, несмотря на политическое давление. Об этом рассказал посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Несмотря на беспрецедентное политическое давление, большинство германских компаний предпочло в той или иной форме сохранить присутствие на нашем рынке. В особенности это касается малых и средних предприятий, к которым не так велико общественное внимание", — отметил дипломат.

Как сказал Нечаев, несмотря на то, что немецкие бизнесмены воздерживаются от критики санкций Запада на публике, в личных беседах они выступают против "примата политики над экономикой".