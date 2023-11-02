Производитель алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году
Российский импортер и производитель алкоголя Ladoga рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в 2025 году, рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар в интервью РБК. В подготовке к IPO компании помогают Сбербанк, ВТБ и «Абсолют». Пока Ladoga готовится к размещению первого облигационного займа на 2 млрд рублей с целью «получения практики публичности».
Основной задачей до проведения размещения является увеличение капитализации. Увеличение стоимости компании должно произойти в том числе за счет M&A в части расширения производства, и сейчас «очень хороший момент для подобных сделок», говорит владелец Ladoga. Так, к 2025 году ожидается, что, если реализуется оптимистичный сценарий, то стоимость компании будет составлять 40 млрд рублей (при EBITDA 6–8 млрд рублей), а если пессимистичный — 30-33 млрд рублей.
Вениамин Грабар рассчитывает, что к моменту проведения IPO российский фондовый рынок отчасти восстановится.
«Компании нашей отрасли близки и понятны инвесторам, люди видят наш продукт, могут подержать в руках и даже попробовать. Они прекрасно понимают, что производится, что продается. Я считаю, что будущее для открытого рынка — это компании, понятные физическим инвесторам», — заявил Вениамин Грабар.
Сейчас на Московской бирже торгуются две российские алкогольные компании — Novabev Group (бывшая Beluga Group) и «Абрау-Дюрсо». К IPO также готовится калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», размещение должно состояться в декабре 2023 года.
Ladoga — один из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в стране. Компания имеет пять линий розлива мощностью производства 4,5 млн декалитров в год. Она производит более 350 наименований напитков различной крепости. За 2022 год выручка Ladoga выросла на 46,4% до 20,08 млрд рублей, чистая прибыль — в 5,3 раза — до 1,03 млрд рублей.