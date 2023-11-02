Производитель алкоголя Ladoga планирует провести IPO

Российский импортер и производитель алкоголя Ladoga рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в 2025 году, рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар в интервью РБК. В подготовке к IPO компании помогают Сбербанк, ВТБ и «Абсолют». Пока Ladoga готовится к размещению первого облигационного займа на 2 млрд рублей с целью «получения практики публичности».

Основной задачей до проведения размещения является увеличение капитализации. Увеличение стоимости компании должно произойти в том числе за счет M&A в части расширения производства, и сейчас «очень хороший момент для подобных сделок», говорит владелец Ladoga. Так, к 2025 году ожидается, что, если реализуется оптимистичный сценарий, то стоимость компании будет составлять 40 млрд рублей (при EBITDA 6–8 млрд рублей), а если пессимистичный — 30-33 млрд рублей.

Вениамин Грабар рассчитывает, что к моменту проведения IPO российский фондовый рынок отчасти восстановится.

«Компании нашей отрасли близки и понятны инвесторам, люди видят наш продукт, могут подержать в руках и даже попробовать. Они прекрасно понимают, что производится, что продается. Я считаю, что будущее для открытого рынка — это компании, понятные физическим инвесторам», — заявил Вениамин Грабар.

Сейчас на Московской бирже торгуются две российские алкогольные компании — Novabev Group (бывшая Beluga Group) и «Абрау-Дюрсо». К IPO также готовится калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», размещение должно состояться в декабре 2023 года.