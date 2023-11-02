Ретейлер Henderson привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO

Цена размещения акций ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в рамках первичного публичного размещения составила 675 рублей за бумагу, доля акций в свободном размещении - 13,9%, а общий размер IPO - 3,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Цена предложения определена советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) - 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании", - сообщает ретейлер.

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В частности, в рамках размещения Henderson провел дополнительную эмиссию 4,4 млн акций, за счет которой привлек 3 млрд рублей.

Основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян также продал 444 тыс. принадлежащих ему акций (на 300 млн рублей) для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации. Арутюнян дополнительно предоставил акции на сумму 495 млн рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

Основатель компании также передал порядка 3,8 млн акций (примерно 10% капитала) в пользу группы сотрудников в рамках реализации долгосрочной программы мотивации.

Henderson отмечает, что совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона.

"В ходе IPO компания привлекла более 40 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала", - указывается в сообщении.

Акции группы включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги акциями Henderson начнутся сегодня, 2 ноября, после 16:00 мск.

В результате IPO рыночная капитализация ретейлера на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей. Компания намерена направить привлеченные средства на финансирование стратегии дальнейшего роста сети, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых объектов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

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