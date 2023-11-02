«Калашников» прокомментировал новости об аресте товарного знака в Финляндии

Концерн «Калашников» не получал от финских властей какой-либо официальной информации об аресте своих товарных знаков, но готов оспорить эти действия в случае подтверждения данной информации. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Накануне СМИ сообщили, что финские власти конфисковали зарегистрированные в стране товарные знаки и логотипы АНО «ТВ-Новости» (управляющей компании телеканала Russia Today), Сбера и оружейной группы «Калашников». Товарные знаки были конфискованы Управлением по взысканию долгов Финляндии. Это решение в ведомстве объяснили санкциями ЕС против российских компаний.

«В различных средствах массовой информации опубликованы данные об аресте товарных знаков ряда компаний, в том числе АО «Концерн «Калашников». Однако какой-либо информации об аресте товарных знаков от официальных органов Финляндии не поступало», - говорится в сообщении концерна.