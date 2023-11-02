Авито рассказал о помощи в поиске оборудования для «ЛизаАлерт»

«Отряд постоянно испытывает дефицит во всех видах оборудования: беспилотники, транспортные средства, средства связи, навигационное оборудование, фонарики. И для нас важно, что Авито находит все новые способы вовлекать своих пользователей в процесс поиска нужных поисковикам вещей. Мы довольны теми результатами, которых добились на сегодня и знаем, что это не предел. Еще один не менее важный аспект нашей совместной работы — возможность найти квартиры для размещения добровольцев на поисках и инструкторов во время обучения. Если мы можем разместить инструкторов, значит, мы можем научить еще один регион, где представлен отряд, чему-то важному. Если у нас есть возможность дать людям цивилизованный отдых в ходе поискового мероприятия, эти люди смогут искать дольше, просто потому что они отдохнули в нормальных условиях и приняли душ. Недавно это было только чудесами, но сейчас стало реальностью, благодаря нашей дружбе с Авито», — поделился председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.