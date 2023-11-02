Авито рассказал о помощи в поиске оборудования для «ЛизаАлерт»
Представители Авито объявили о расширении перечня механик для сбора ресурсной помощи отряду «ЛизаАлерт» на IX Межрегиональном форуме добровольцев.
Помимо специализированного лендинга для передачи оборудования пожертвовать средства на его приобретение можно будет через программу «Знак добра» и другие механики.
«Авито — уникальный ресурс, в ДНК которого заложена потребность людей помогать друг другу. В рамках сотрудничества с отрядом "ЛизаАлерт" мы прежде всего даем возможность своим пользователям сделать доброе дело и передать отряду имеющееся оборудование. Когда проект стартовал, мы были ориентированы прежде всего на ресурсную помощь, но быстро заметили, что иногда у человека нет нужного инвентаря, но есть большое желание поучаствовать. Поэтому мы дали возможность посредством того же лендинга переводить средства на закупку нужных товаров, а позднее включили ЦППЛ в перечень организаций, которым помогаем в рамках проекта "Знак добра". Подключение новой механике должно помочь нам дополнительно увеличить объемы ресурсной помощи поисковикам», — сказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин во время своего выступления.
В ближайшее время «Центр поиска пропавших людей» (партнер «ЛизаАлерт») будет подключен к благотворительным механикам платформы. При подаче объявления на Авито с использованием платных услуг продвижения платформа будет переводить рубль на приобретение оборудования и инвентаря для поисковиков. К благотворительной механике будут подключены почти все категории «Товаров», в которых размещено почти 94 миллиона объявлений — это более половины всех объявлений, опубликованных на платформе.
Партнерство Авито и «ЛизаАлерт» стартовало в ноябре 2021 на форуме добровольцев. В мае 2022 года организации подписали меморандум о сотрудничестве.
Через специальный раздел на Авито с интерактивной картой актуальных поисков ежемесячно собирается около 20 единиц оборудования и инвентаря, от фонариков и навигаторов до генераторов энергии и квадрокоптеров. Пользователи платформы могут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы. Отряд «ЛизаАлерт» не имеет расчетных счетов, невозможно перевести деньги, но при помощи раздела можно передать средства в ресурсный центр.
Летом центр поиска пропавших людей подключили к проекту «Знак добра». Размещая объявления в любых категориях «Товаров», продавец может пожертвовать сумму от 100 рублей в один из благотворительных фондов. После этого пользователь получит специальный бейдж «Знак добра», который при желании сможет разместить на своем объявлении.
Добавление механики «Знак добра» позволило за три месяца нарастить объемы финансов, направляемых на закупку оборудования, в два раза.
«Отряд постоянно испытывает дефицит во всех видах оборудования: беспилотники, транспортные средства, средства связи, навигационное оборудование, фонарики. И для нас важно, что Авито находит все новые способы вовлекать своих пользователей в процесс поиска нужных поисковикам вещей. Мы довольны теми результатами, которых добились на сегодня и знаем, что это не предел. Еще один не менее важный аспект нашей совместной работы — возможность найти квартиры для размещения добровольцев на поисках и инструкторов во время обучения. Если мы можем разместить инструкторов, значит, мы можем научить еще один регион, где представлен отряд, чему-то важному. Если у нас есть возможность дать людям цивилизованный отдых в ходе поискового мероприятия, эти люди смогут искать дольше, просто потому что они отдохнули в нормальных условиях и приняли душ. Недавно это было только чудесами, но сейчас стало реальностью, благодаря нашей дружбе с Авито», — поделился председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Также Григорий Сергеев подписал с сетью АЗС «Газпром нефть» соглашение, согласно которому члены «ЛизаАлерт» получат полный доступ к данным видеоаналитики сети АЗС. Кроме того, генеральный директор ФОН Сергей Анохин объявил, что часть средств будет целевым образом передаваться на приобретение автомобилей и иной техники для «ЛизаАлерт».