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Nestle попала в украинский список "спонсоров войны"

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" крупнейшую в мире компанию по производству продуктов питания Nestle за то, что она продолжает вести бизнес в России.

Nestlé попала в украинский список «спонсоров войны»
© globallookpress.com

"НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. Компания имеет более 2 000 брендов по всему миру, среди которых KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАПК.

В агентстве утверждают, что, несмотря на заявления компании о приостановке экспорта и импорта в РФ, за исключением товаров первой необходимости, полки российских магазинов "переполнены продукцией Nestle".

Ранее в черный список НАПК попали Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Comnav Technology, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan, Bacardi, Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, корпорации Mars и PepsiCo, а также такие табачные компании, как Philip Morris и Japan Tobacco.