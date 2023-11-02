Nestlé попала в украинский список «спонсоров войны»

"НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. Компания имеет более 2 000 брендов по всему миру, среди которых KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАПК.