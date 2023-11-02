В последнее эта продукция начала получать распространение в России. Недобросовестные, на наш взгляд, производители увидели в этом определенную рыночную нишу. И главная возможность для них заключается в том, что на такое мороженое не распространяются те ограничения, которые есть в отношении алкогольной продукции. То есть его можно продавать практически повсеместно, нет запрета на его продажу несовершеннолетним, что значительно расширяет возможности сбыта. Здесь напрашивается аналогия с ситуацией многолетней давности, когда в России начиналась продажа вейпов, электронных сигарет и прочего. Они стимулировали потребление наркотикосодержащей продукции, но при этом не попадали под запреты. Это приводило к взрывному и волнообразному распространению зависимости, в том числе среди подростков. Аналогичная история просматривается и в этой ситуации, когда, используя пробелы в законодательстве, алкогольную по своей сути продукцию пытаются распространять через наибольшее количество каналов сбыта. При этом мы понимаем, что такая категория, как мороженое, востребована, прежде всего, среди несовершеннолетних.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"