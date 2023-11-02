Общественники оценили предложение ограничить продажи алкогольного мороженого
Председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение ограничить в России продажу алкогольного мороженого.
В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области ранее заявили, что ограничения для продажи спиртного должны распространяться, в том числе, и на алкогольное мороженое. С предложением ввести ограничения на продажу такого десерта ведомство обратилось в Минфин РФ, сообщали "Известия" со ссылкой на документ. Как отмечается в обращении ведомства, крепкость алкогольного мороженого варьируется от 1,5% до 6%, что соответствует градусам, содержащимся в слабоалкогольных напитках, таких как пиво, сидр, медовуха.
В последнее эта продукция начала получать распространение в России. Недобросовестные, на наш взгляд, производители увидели в этом определенную рыночную нишу. И главная возможность для них заключается в том, что на такое мороженое не распространяются те ограничения, которые есть в отношении алкогольной продукции. То есть его можно продавать практически повсеместно, нет запрета на его продажу несовершеннолетним, что значительно расширяет возможности сбыта. Здесь напрашивается аналогия с ситуацией многолетней давности, когда в России начиналась продажа вейпов, электронных сигарет и прочего. Они стимулировали потребление наркотикосодержащей продукции, но при этом не попадали под запреты. Это приводило к взрывному и волнообразному распространению зависимости, в том числе среди подростков. Аналогичная история просматривается и в этой ситуации, когда, используя пробелы в законодательстве, алкогольную по своей сути продукцию пытаются распространять через наибольшее количество каналов сбыта. При этом мы понимаем, что такая категория, как мороженое, востребована, прежде всего, среди несовершеннолетних.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Эксперт поддержал предложение ограничить продажу алкогольного мороженого и заявил о необходимости оперативно внести соответствующие изменения в законодательство.
"Этот момент необходимо жестко регулировать - как с точки зрения времени и мест продажи, так и с точки зрения возраста покупателей. Такое мороженое не должно продаваться несовершеннолетним, иначе мы рисуем столкнуться с той же ситуацией, которая возникла с началом продажи вейпов", — сказал Павлов.
Вместе с тем специалист ответил на вопрос о том, как должны регулироваться продажи мороженого с алкоголем.
"Это может быть специальное регулирование такой пищевой продукции, но более логичным выглядит ее приравнивание к алкогольной продукции. То есть тут речь может идти о ее внесении в соответствующее законодательство, которое регулирует реализацию алкогольной продукции", — отметил собеседник.
Россельхознадзор ранее обнаружил листерии в протеиновом мороженом от подмосковного производителя.