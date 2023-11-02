США внесли в черный список ряд российских банков

Под ограничения также попали Санкт-Петербургская биржа и АФК «Система». Котировки на бирже упали после опубликования списка на 3,74%, бумаги АФК потеряли порядка 2%.

Структуры, которые в США посчитали аффилированными с «Системой», тоже были внесены в перечень. Так, в списке оказались люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд «Система Смарттех».

В перечень попали не только российские, но и китайские, монгольские, швейцарские, турецкие организации.