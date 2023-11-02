Карты UnionPay одного из российских банков перестанут работать за границей

Карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским банком "Русский стандарт", больше не будут работать за рубежом после попадания банка в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

"Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом", — рассказал сотрудник банка.

2 ноября США расширили санкции против России. В обновленные списки попали 40 физических и десятки юридических лиц. Помимо "Русского стандарта", в них попали "Почта Банк", ВБРР, "Абсолют Банк" и "ХКФ Банк". Кроме того, американские власти заблокировали связь с долларовой системой и США "СПБ Бирже", ООО "Арктик СПГ 2" и ряду других организаций. США также ввели санкции против пяти китайских и гонконгских компаний.