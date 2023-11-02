В России национализировали украинскую кондитерскую компанию

Ленинский районный суд Курска национализировал кондитерское предприятие «Конти-Рус» (входит в структуру украинской компании «Конти»). Об этом пишет пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что ранее Генеральная прокуратура России подала в суд иск по делу о финансовой поддержке предприятием Вооруженных сил Украины.

«Суд обратил в доход РФ акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», — отметили в судебной системе.

Кроме того, суд признал организацию экстремистской и запретил ее. Руководство компаний было привлечено к ответственности, заметили в пресс-службе.

Напомним, что владельцем группы участники рынка считают украинского бизнесмена Бориса Колесникова. В конце 2018 года предприниматель был включен в российский санкционный список.