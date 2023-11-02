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Российские банки отреагировали на новые санкции США

Минфин США в четверг, 2 ноября, расширил санкционный перечень. В список попали российские банки, компании и физические лица. «Рамблер» собрал комментарии представителей кредитных организаций.

Российские банки отреагировали на новые санкции США
© ТАСС

«Хоум банк» (ранее — банк «Хоум Кредит»)

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Председатель правления банка Александр Скабара рассказал, что «внесение в санкционный список никак не отразится» на бизнесе банка.

«Мы российский банк, наша бизнес-модель ориентирована на внутренний рынок, поэтому мы не ожидаем никакого негативного влияния на нашу деятельность», — подчеркнул Скабара.

Почта-банк

В Почта-банке заявили, что банк «продолжит работать в обычном режиме, а его клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер».

В пресс-службе уточнили, что банк работает на территории России и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещённые на счетах органиации, доступны в отделениях и дистанционных каналах.

При этом в банке отметили, что введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, включая карты UnionPay.

«Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные средства с карты», — говорится в сообщении банка.

Абсолют-банк

Введение санкций OFAC (управления по контролю за иностранными активами Минфина США) против Абсолют-банка «никак не повлияет» на его работу, отметили в пресс-службе кредитной организации.

«Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми», - подчеркнули в банке.

В пресс-службе уточнили, что все организации, ранее попавшие под санкции, продолжают стабильно работать.

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Банк «Бланк» (в прошлом «Веста», дочка МКБ)

Представитель банка «Бланк» пояснил, что «решение Минфина США не повлияет на работу банка и сервисов, которые организация предоставляет ее клиентам», представителям малого и среднего бизнеса.

По его словам, проведённое в 2023 году стресс-тестирование показало устойчивость систем к таким ситуациям. Зарубежных активов у «Бланка» нет, подчеркнул его представитель.

«Русский стандарт»

Пресс-служба кредитной организации отметила, что санкции «значительного влияния» на работу банка не окажут, и сервисы организации работают в обычном режиме.

Вместе с тем, уточнили в «Русском стандарте», операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время.

В пресс-службе рекомендовали клиентам снять наличные с карты. В банке добавили, что комиссия за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена.

На территории РФ карта UnionPay продолжит работать. Карты платежной системы «Мир» работают в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков, резюмировали в «Русском стандарте».

ВБРР

Банк ВБРР на своем сайте разместил сообщение о том, что работает в стандартном режиме и санкции на его работу не повлияют. Карты UnionPay продолжают работать в России, при этом их работа за границей будет приостановлена, пояснили в кредитной организации.

Санкт-Петербургская биржа

Акции СПБ биржи в ходе торгов на Московской бирже падали более чем на 22% после введения санкций США, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным Мосбиржи на 18:30 мск, акции СПБ биржи снижались на 22,65%, до 124 рублей за бумагу. К 19:05 мск цена акций замедлила падение до 19,03% и составляла 129,3 рублей за бумагу.

К 17:59 мск акции на Санкт-Петербургской бирже стоили $1,4 за бумагу (-12,5%).

Напомним, что под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals), в который их внесли, подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

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