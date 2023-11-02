Российские банки отреагировали на новые санкции США

Минфин США в четверг, 2 ноября, расширил санкционный перечень. В список попали российские банки, компании и физические лица. «Рамблер» собрал комментарии представителей кредитных организаций.

«Хоум банк» (ранее — банк «Хоум Кредит»)

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Председатель правления банка Александр Скабара рассказал, что «внесение в санкционный список никак не отразится» на бизнесе банка.

«Мы российский банк, наша бизнес-модель ориентирована на внутренний рынок, поэтому мы не ожидаем никакого негативного влияния на нашу деятельность», — подчеркнул Скабара.

Почта-банк

В Почта-банке заявили, что банк «продолжит работать в обычном режиме, а его клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер».

В пресс-службе уточнили, что банк работает на территории России и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещённые на счетах органиации, доступны в отделениях и дистанционных каналах.

При этом в банке отметили, что введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, включая карты UnionPay.

«Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные средства с карты», — говорится в сообщении банка.

Абсолют-банк

Введение санкций OFAC (управления по контролю за иностранными активами Минфина США) против Абсолют-банка «никак не повлияет» на его работу, отметили в пресс-службе кредитной организации.

«Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми», - подчеркнули в банке.

В пресс-службе уточнили, что все организации, ранее попавшие под санкции, продолжают стабильно работать.

Банк «Бланк» (в прошлом «Веста», дочка МКБ)

Представитель банка «Бланк» пояснил, что «решение Минфина США не повлияет на работу банка и сервисов, которые организация предоставляет ее клиентам», представителям малого и среднего бизнеса.

По его словам, проведённое в 2023 году стресс-тестирование показало устойчивость систем к таким ситуациям. Зарубежных активов у «Бланка» нет, подчеркнул его представитель.

«Русский стандарт»

Пресс-служба кредитной организации отметила, что санкции «значительного влияния» на работу банка не окажут, и сервисы организации работают в обычном режиме.

Вместе с тем, уточнили в «Русском стандарте», операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время.

В пресс-службе рекомендовали клиентам снять наличные с карты. В банке добавили, что комиссия за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена.

На территории РФ карта UnionPay продолжит работать. Карты платежной системы «Мир» работают в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков, резюмировали в «Русском стандарте».

ВБРР

Банк ВБРР на своем сайте разместил сообщение о том, что работает в стандартном режиме и санкции на его работу не повлияют. Карты UnionPay продолжают работать в России, при этом их работа за границей будет приостановлена, пояснили в кредитной организации.

Санкт-Петербургская биржа

Акции СПБ биржи в ходе торгов на Московской бирже падали более чем на 22% после введения санкций США, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным Мосбиржи на 18:30 мск, акции СПБ биржи снижались на 22,65%, до 124 рублей за бумагу. К 19:05 мск цена акций замедлила падение до 19,03% и составляла 129,3 рублей за бумагу.

К 17:59 мск акции на Санкт-Петербургской бирже стоили $1,4 за бумагу (-12,5%).

Напомним, что под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.