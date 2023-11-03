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CNBC: основателя криптобиржи-банкрота FTX признали виновным в мошенничестве

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан в суде США виновным в мошенничестве.

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве
© globallookpress.com

Об этом информирует CNBC.

По данным телеканала, Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов биржи, сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам.

Ранее полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более $179 млн.