Банк «ФК Открытие» выиграл суд против Goldman Sachs

Банк «ФК Открытие» (входит в группу ВТБ) выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы 2 ноября взыскал с компаний американской финансовой группы в пользу российского банка задолженность в размере 614,7 млн рублей и еще 200 000 рублей расходов по оплате госпошлины, сообщают «Ведомости».

Также российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с «ФК Открытие» в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Просьбу защиты российского банка удвоить сумму иска на случай неисполнения решения суда со стороны американской группы суд не удовлетворил. Стороны спора могут обжаловать решение в течение месяца.

Видео дня

На заседании представитель Goldman Sachs сообщил, что не считает возможным удовлетворить просьбу «ФК Открытие» о запрете инициировать разбирательство с банком в LCIA. Однако добавил, что не имеет полномочий высказываться по существу спора.

Теперь спор Goldman Sachs с «ФК Открытие» по этой задолженности изолирован в российской юрисдикции и не может быть перенесен в иную – если Goldman Sachs инициирует разбирательство в иностранном суде, его решение не будет исполнено в России, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева.

Решение суда органично вписывается в формирующуюся в России санкционную судебную практику, говорит управляющий партнер юрфирмы «Бендерский и партнеры» Андрей И. Шансы Goldman Sachs успешно обжаловать решение низки, соглашается партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.