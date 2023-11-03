Российские производители электроники лишились льготных кредитов

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники (базовые станции, смартфоны, системы хранения данных) утратили возможность получить кредит по льготной ставке. Помогать им перестали в связи с тем, что деньги на субсидирование закончились, пишет «Коммерсантъ».

Источники среди компаний указали, что теперь им предлагают займы только по рыночным ставкам — 15-20 процентов годовых. До этого они, в соответствии с постановлением правительства №407 от марта 2022 года, могли получать деньги на закупки электронной компонентой базы (ЭКБ) по ставке 1-5 процентов.

В Минцифры объяснили, что уже направили запрос на дополнительное финансирование из программы «развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Также прорабатывается вопрос распространения программы на 2024 год.

Вместе с тем один из собеседников издания указал, что льготную ставку, скорее всего, увеличат вместе с ключевой, а значит, компании будут реже брать кредиты. Соответственно, заключил он, развитие российской электроники замедлится.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, в свою очередь, отметил, что в случае удорожания кредитов или даже отмены субсидирования переход на российские компоненты невозможен. Дело в том, что отечественная продукция в любом случае дороже на десятки или сотни процентов.