Japan Tobacco International приняла решение о судьбе бизнеса в РФ
Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям крупнейшей японской компании Japan Tobacco International Сергей Глушков заявил о планах JTI продолжить ведение деятельности на территории РФ, передает ТАСС.
По его словам, решение принято для того, чтобы потребители не были лишены продукции, к которой они привыкли.
Вместе с тем собеседник указал на то, что компания не готовится к выводу на российский рынок устройств для нагревания табака нового поколения.
В России компания занимается продажами таких марок сигарет, как Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, «Русский стиль».
О приостановке инвестиций и дополнительной маркетинговой активности в России было объявлено весной 2022 года.
Выручка подразделения Philip Morris в России в прошлом году году выросла на 8% до 140,3 миллиардов рублей с чистой прибылью в 48,2 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в список «международных спонсоров войны» табачные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International из-за работы в России.