Japan Tobacco International приняла решение о судьбе бизнеса в РФ

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям крупнейшей японской компании Japan Tobacco International Сергей Глушков заявил о планах JTI продолжить ведение деятельности на территории РФ, передает ТАСС.

По его словам, решение принято для того, чтобы потребители не были лишены продукции, к которой они привыкли.

Вместе с тем собеседник указал на то, что компания не готовится к выводу на российский рынок устройств для нагревания табака нового поколения.

В России компания занимается продажами таких марок сигарет, как Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, «Русский стиль».

О приостановке инвестиций и дополнительной маркетинговой активности в России было объявлено весной 2022 года.

Выручка подразделения Philip Morris в России в прошлом году году выросла на 8% до 140,3 миллиардов рублей с чистой прибылью в 48,2 миллиарда рублей.