Михельсон прокомментировал санкции США против «Арктик СПГ - 2»

Санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма "Новатэка". Об этом заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском евразийском экономическом форуме.
"В двух словах: то, что против нас ввели санкции, - это оценка нашего профессионализма", - сказал он.
Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа.
Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".
Компании принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов проекта "Арктик СПГ - 2" сроком до 2120 года. Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%) и CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec) (10%). Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год.