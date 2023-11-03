Мишустина попросили отменить мораторий на проверки бизнеса

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса, так как эта мера отрицательно повлияла на работу по защите трудовых прав граждан. Об этом сообщается на сайте ФНПР.

"ФНПР обращается к Председателю Правительства РФ с просьбой: <...> отменить распространение действия постановления Правительства РФ № 336 [о введении в 2022 году моратория на проведение плановых проверок и ограничении внеплановых] на федеральный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства", - говорится на сайте ФНПР.

В письме главы ФНПР к Михаилу Мишустину отмечается, что из-за введения моратория постановлением правительства были отменены все плановые выездные проверки федеральной инспекции труда, а внеплановые проверки стали возможны только после согласования с органами прокуратуры и лишь в ограниченных случаях.

"Факты неформальной занятости, в том числе в части подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, выявляются в основном в ходе проведения мероприятий налогового контроля, так как деятельность федеральной инспекции труда затруднена из-за ограничений", - отметил Шмаков.