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В ФНПР попросили Мишустина отменить мораторий на проверки бизнеса

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса, так как эта мера отрицательно повлияла на работу по защите трудовых прав граждан. Об этом сообщается на сайте ФНПР.

Мишустина попросили отменить мораторий на проверки бизнеса
© РИА Новости

"ФНПР обращается к Председателю Правительства РФ с просьбой: <...> отменить распространение действия постановления Правительства РФ № 336 [о введении в 2022 году моратория на проведение плановых проверок и ограничении внеплановых] на федеральный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства", - говорится на сайте ФНПР.

В письме главы ФНПР к Михаилу Мишустину отмечается, что из-за введения моратория постановлением правительства были отменены все плановые выездные проверки федеральной инспекции труда, а внеплановые проверки стали возможны только после согласования с органами прокуратуры и лишь в ограниченных случаях.

"Факты неформальной занятости, в том числе в части подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, выявляются в основном в ходе проведения мероприятий налогового контроля, так как деятельность федеральной инспекции труда затруднена из-за ограничений", - отметил Шмаков.

Глава профсоюзов также обратил внимание на то, что рост нестандартных форм занятости, внедрение новых технологий и бизнес-моделей могут привести к новым угрозам в сфере труда. Он считает, что ограничительные меры в отношении федеральной инспекции труда подрывают возможности эффективной защиты трудовых прав работников и могут привести к угрозе жизни и здоровью людей, а также к социально-политическим проблемам.