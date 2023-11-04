Часть рейсов «Уральских авиалиний» Росавиация передаст другим авиакомпаниям

Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» может быть передана другим авиакомпаниям, пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией.

«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией «Уральские авиалинии» трёхстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации по допуску на международные рейсы.

Уточняется, что речь идёт о некоторых рейсах в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Узбекистан.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе после произошедших накануне беспорядков.