Почему российская нефть дорожает даже на фоне снижения мировых котировок элитных сортов

В октябре дисконт российской нефти сорта Urals к североморской эталонной марке Brent снизился до минимума с весны прошлого года. Скидка составила 9,44 доллара с барреля (в сентябре было 10,78 долларов). Такие данные приводит ценовое агентство Argus. Причем сами цены на Urals в октябре немного снизились относительно сентября, до 81,69 долларов с 83,2 долларов за баррель, соответственно.

Подорожание Urals относительно североморского эталона произошло на фоне снижения цен на него. В сентябре Brent стоил 90-96 долларов за баррель, а в октябре цены колебались в диапазоне 85-92 долларов. И большую часть времени были ниже 90 долларов за баррель. Ранее рост цен на Urals привязывали к повышению котировок мировых маркерных сортов.

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По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, снижение дисконта Urals к Brent связано с тем, что Россия перенаправила потоки экспорта нефти с Запада в восточном и южном направлении. Чем больше расстояние, на которое перевозится нефть морским путем, тем выше стоимость транспортировки, которая закладывается в цену. Например, в индийских портах российскую нефть Urals приобретают с дисконтом, составляющим всего 4 доллара с барреля.

С точки зрения доцента Финансового университета при Правительстве РФ, эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, причин уменьшения скидки на российскую нефть несколько. Во-первых, увеличение числа возможных маршрутов и расширение круга покупателей нашей нефти позволяет перенаправлять товарные потоки на наиболее маржинальные направления в зависимости от ситуации и тем самым в целом снижать дисконт.

Вторая причина - рост спроса на мировом рынке на нефть на фоне сдерживания предложения со стороны ОПЕК+. При отсутствии альтернативных источников дополнительных поставок из стран вне ОПЕК+ сокращаются возможности покупателя "продавливать вниз" цены на какой-либо конкретный сорт нефти, в данном случае на Urals.

Свою роль сыграло и снижение дисконта при расчете налогов на экспортируемую из России нефть (новая формула используется с Минфином РФ с апреля 2023 года). Компании теперь менее заинтересованы в поставках со значительным дисконтом и прилагают усилия для поиска наиболее эффективных рыночных ниш. Хотя в целом увеличение налоговой нагрузки на отрасль никак нельзя отнести к положительным факторам, отмечает Андрианов.

По мнению экспертов, дисконт продолжит уменьшаться. Процесс снижения дисконта продолжится, хотя в обозримом будущем он все же сохранится, поскольку санкционные риски продолжают действовать, считает Андрианов.

Как отмечает начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров, остается много подводных камней, связанных, в том числе, с самим способом расчета цены Urals. Но дисконт может и дальше продолжать сжиматься, если только США или ЕС не перейдут к еще более резким ограничениям в отношении любых потребителей нефти из России или силовым мерам воздействия на танкерный флот.