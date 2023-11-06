Под брендом Aurus может появиться широкий перечень товаров
В России может появиться широкий перечень товаров под брендом Aurus, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Минпромторг обсуждает с компанией "Газпром" развитие бренда по разным направлениям", - сказал он в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".
Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" может купить долю в компании Aurus, которая выпускает отечественные премиальные автомобили. Газовая монополия планирует получить до 40% автопроизводителя.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На ней представлены важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики, участие принимают все 89 регионов.