DHL резко повысила цены в России

DHL повысила стоимость своих услуг в России в среднем на 35%. Выросли тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию, сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое компания направила своим клиентам.

На сайте компании указывается, что выросла стоимость сопутствующих услуг. Например, доставка в страны повышенного риска подорожала на 64,6%, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%.

В письме отмечается, что решение о повышении принято «в соответствии с глобальной политикой ценообразования». В пресс-службе российской DHL (АО «ДХЛ Интернешнл») пояснили, что уровень индексации варьируется от страны к стране в зависимости от местных условий.

По словам основателя и главы сервиса таможенного оформления и логистики «Айкастомс» Владимира Аксенова, DHL ежегодно индексировала цены, но максимум на 10%. Генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров также считает повышение тарифов DHL «нерядовым».