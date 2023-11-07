СПБ биржа объявила о смене гендиректора

Роман Горюнов покидает пост генерального директора СПБ биржи
Роман Горюнов покидает пост генерального директора СПБ биржи, его место займет нынешней заместитель руководителя торговой площадки Евгений Сердюков, следует из сообщения СПБ биржи. Кроме того, Роман Горюнов выйдет из состава Совета директоров СПБ Биржи, отмечается в пресс-релизе
«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», — сообщила торговая площадка.
Кроме того, СПБ биржа анолнсировала новую стратегию, в рамках которой она сфокусируется «на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке».
По словам Евгения Сердюкова, которые приводятся в пресс-релизе, СПБ биржа «обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала». Кроме того, у команды торговой площадки «есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределённости и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке», отметил новый руководитель СПБ биржи.
«После решения первоочередной задачи СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», — сообщил Евгений Сердюков.
После того как в прошлый четверг, 2 ноября, США ввели санкции против СПБ биржи, на которой обращаются многочисленные иностранные ценные бумаги (ИЦБ), эта площадка приостановила торговлю ИЦБ. В понедельник, 6 ноября, сделки на бирже можно было совершить только с 28 российскими ценными бумагами, включая акции самой СПБ биржи. Тогда же площадка объявила, что проводит комплаенс-процедуры и консультации с российскими и иностранными контрагентами с тем, чтобы возобновить торги. По мнению СПБ биржи, эти консультации «займут не менее семи рабочих дней».