Сбер провел заседание наблюдательного совета

«Сегодня состоялось заседание набсовета — очень важная веха для нас. Мы приняли очень нетривиальную стратегию: она сильно отличается от того, что Сбербанк делал ранее. Главной темой выбрана человекоцентричность. Подробно про нашу трехлетнюю Стратегию развития мы расскажем на Дне Инвестора 6 декабря. Сбербанк организует широкомасштабную онлайн-трансляцию этого мероприятия, так что любой из 1,8 млн наших акционеров сможет узнать все подробности», — отметил Греф.