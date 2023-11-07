$93.04-0.1499.01+0.01

Новая функция Сбербанка стала еще доступнее

В России оборудуют сотни тысяч терминалов, в которых будет доступна оплата с помощью биометрии лица. Таким образом, еще больше россиян смогут оплачивать покупки с помощью улыбки. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, его цитирует РИА Новости.

Новая функция Сбербанка стала еще доступнее
© РИА Новости

Греф уточнил, что услуга оплаты по биометрии будет доступна клиентам Сбербанка. Функция будет работать, если данные клиента есть в Единой биометрической системе (ЕБС). Он пообещал, что сотни тысяч новых терминалов подключат до конца года.

«ЕБС сейчас находится в стадии очень активного внедрения, и по мере того как это внедрение будет завершено, я думаю, возможно будет доступно всем остальным, клиентам других банков», — отметил глава кредитной организации.

Сбербанк начал внедрять новую функцию в начале 2023 года. В августе россиянам стала доступна возможность оплачивать с помощью лица и улыбки покупки в сети магазинов X5 Group. Чтобы функция стала доступа, необходимо подключить сервис распознавания по лицу в мобильном приложении Сбербанка.