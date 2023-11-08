Сбер создаст кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга

Сбер развивает новый метод оплаты с помощью биометрии и создаст собственную банковскую платформу биоэквайринга, к которой смогут подключиться другие банки. Об этом в кулуарах форума «Финополис» заявил председатель компании Герман Греф.

По его словам, банком уже создана платформа биоэквайринга, которая является «готовым, универсальным решением для миллионов клиентов».

«Мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», – подчеркнул он.

Герман Греф также отметил, что в настоящее время парк биометрических POS-терминалов Сбера насчитывает более 150 тыс. устройств.

Биоэквайринг – оплата покупок с помощью банковского счета, привязанного к биометрическим данным, в том числе лицу и отпечаткам пальцев. Ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отметила, что уже в этом году планируется распространить систему покупок с помощью биометрии.