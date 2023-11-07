Состояние Трампа выросло после ухода из Белого дома

«Его переезд во Флориду после ухода из Белого дома совпал с бумом в штате, который укрепил финансы двух его самых известных объектов недвижимости — Мар-а-Лаго в Палм-Бич и курорта Дорал в Майами. И после продажи своего вашингтонского отеля и выдачи займов у Трампа стало больше наличных и меньше рычагов влияния, чем когда-либо за последнее десятилетие», — говорится в тексте.