Состояние Трампа выросло после ухода из Белого дома

Состояние Трампа выросло на 500 миллионов долларов после ухода из Белого дома
Состояние бывшего президента США Дональда Трампа выросло на 500 миллионов долларов после его ухода из Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в настоящее время состояние Трампа оценивается в 3,1 миллиарда долларов. При этом в 2021 году оно составляло 2,6 миллиарда долларов. Рост доходов Трампа в Bloomberg связали с тем, что его бизнес «доказал свою устойчивость перед лицом кризиса рынка недвижимости».
«Его переезд во Флориду после ухода из Белого дома совпал с бумом в штате, который укрепил финансы двух его самых известных объектов недвижимости — Мар-а-Лаго в Палм-Бич и курорта Дорал в Майами. И после продажи своего вашингтонского отеля и выдачи займов у Трампа стало больше наличных и меньше рычагов влияния, чем когда-либо за последнее десятилетие», — говорится в тексте.
Сын бывшего президента США Эрик Трамп, слова которого приводятся в материале, заявил, что компания отца «никогда не была сильнее и лучше, она переживает фантастический момент».