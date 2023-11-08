Совкомбанк возобновит выплаты по вечным долларовым еврооблигациям

Совкомбанк возобновит выплаты по субординированным еврооблигациям, номинированным в долларах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителя кредитной организации.

«Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке», — рассказали он изданию.

Речь идет о трех выпусках долларовых евробондов:

Бессрочные облигации со ставкой купона 7,75% (ISIN — XS2113968148); Бессрочные облигации со ставкой купона 7,6% (ISIN — XS2393688598); Бессрочные облигации со ставкой купона 2% (ISIN — XS0973219495).

Совкомбанк приостановил выплаты по этим бумагам в прошлом году. Также поступили «ХКФ банк» («Хоум банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит»), ВТБ, а также Тинькофф-банк. Последний вернулся к выплатам по бондам владельцам облигаций, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, в сентябре.