Первый иностранный банк подключился к платформе оплаты по QR-коду от Сбера

Сбер, один из ведущих банков в России, объявил о присоединении первого иностранного банка к своей платформе оплаты с использованием QR-кода. Об этом заявил глава банка, Герман Греф, на форуме Finopolis. Кроме того, уже подключились восемь российских банков, и до конца года планируется привлечение еще нескольких партнеров, пишет ТАСС.

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Использование QR-кодов для проведения платежей становится все более популярным методом. По данным Сбера, в настоящее время на их платформе проводится почти 40 миллионов операций ежемесячно, и более 10 миллионов человек используют этот сервис каждый месяц.