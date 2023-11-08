Сбер пересмотрел работу нейросети после претензий депутатов

"У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала еще купола от собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи - символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную", - пояснил Греф.