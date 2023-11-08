МТС признали одним из двух лучших работодателей России по версии Forbes

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) цифровая экосистема стала одной из двух компаний, получивших платиновый статус по трем параметрам рейтинга лучших работодателей России Forbes: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление".

Экосистема МТС ежегодно реализует более 500 социальных и благотворительных программ с фокусом на цифровые технологии. Экспертами был отмечен высокий уровень таких HR-показателей как социальный пакет и условия труда, вклад программ МТС в устойчивое развитие общества и территорий присутствия, в том числе в рамках экопросветительских инициатив и проектов в области цикличной экономики. Компания активно занимается обучением сотрудников и развивает стажерские программы: по итогам 2022 года более 25% стажеров переведены в штат компании, а в IT-направлении 45% стажеров продолжили развивать карьеру в компании.

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В рамках реализации DE&I стратегии МТС подписала Национальный инклюзивный договор и запустила несколько инициатив в поддержку уязвимых групп и расширения доступной среды. Среди таких проектов - работа по привлечению инклюзивных соискателей, создание доступной среды для инклюзивных сотрудников, обучение руководителей и менеджеров грамотному взаимодействию с инклюзивными группами, волонтерские инициативы. Для решения проблем гендерного дисбаланса МТС инициировала серию просветительских программ, содействующих популяризации IT-профессий среди выпускников вузов и развитию женского предпринимательства.

Стратегической благотворительной инициативой МТС является "Поколение М" - крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде. С помощью IT-технологий участники проекта получают возможность проходить бесплатные образовательные курсы по различным дисциплинам, знакомятся с экспертами технических, IT и креативных индустрий. В 2022 году аудитория программы превысила 32 млн пользователей, более 800 детей стали победителями. Кроме этого, МТС развивает программы для развития самостоятельного туризма в регионах России и проекты по сохранению исторического и культурного наследия при помощи цифровых технологий.

Для поддержки принципов цикличной экономики МТС реализует программу "Лаборатория жизненного цикла": в 2022 году 350 тыс. единиц клиентского оборудования направлено для повторного использования, в офисах компании организован сбор вторсырья для переработки и ответственной утилизации, а благодаря внедрению цифрового документооборота в рамках своих бизнес-процессов компании удалось спасти 6,5 тыс. деревьев.

В рамках развития практик ответственного управления МТС расширяет комплаенс-программы и развивает партнерство с местными производителями и малым бизнесом: в 2022 году среди поставщиков компании 57% были предприятия малого и среднего бизнеса и 99% - местные поставщики. В компании организован эффективный формат антикоррупционного обучения партнеров: в 2022 году обучение в различных форматах прошли 3,2 тыс. поставщиков и партнеров МТС.

"Экосистема МТС, с ее многообразием продуктов и сервисов, дает возможность каждому сотруднику заниматься значимым и интересным делом. Мы реализуем благотворительные и социальные проекты, которые охватывают широкий спектр сфер общественной жизни, включая образование, поддержку талантливой молодежи и помощь нуждающимся и уязвимым группам населения. Все это отмечено экспертным жюри - второй год подряд мы завоевываем платину", - прокомментировала победу вице-президент МТС по управлению персоналом Лариса Бодягина.