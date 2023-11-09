Крупнейший газопровод Якутии оснащен умной системой мониторинга от «МегаФона»
«МегаФон» внедрил интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании компании «Сахатранснефтегаз», которая снабжает природным газом больше 100 населенных пунктов Республики Саха (Якутия) и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера.
«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции», — рассказал генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.
На первом этапе реализации проекта сервис видеоаналитики «МегаФона» успешно прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах «Сахатранснефтегаза». Они были оснащены видеосистемой из 36 камер, управление которыми происходило из единого центра, сюда же приходили оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям. Как отмечается, видеокамеры в режиме реального времени выполняют сразу несколько задач: реагируют на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознают регистрационные номера автомобилей и уведомляют об их проезде ответственных сотрудников.
В 2023 году было принято решение о масштабировании проекта — количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.
«Интеллектуальный сервис видеонаблюдения "МегаФона" уже не первый год активно используют региональные власти и промышленные предприятия России, например, комплекс "Безопасный город" в Сочи и Анапе, проект "Лесохранитель" в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях и другие. Наши технологии помогут специалистам "Сахатранснефтегаза" оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы и, что особенно важно, минимизировать ущерб», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.