Производитель кофе Tchibo в России сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio. При этом рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании.

По данным Роспатента, «Чибо СНГ» зарегистрировала бренд Tibio в сентябре. Переход на него начнётся в конце 2023 года по мере вывода старой упаковки.

Логотип Tibio сохранит схожую с Tchibo стилистику. Цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka останутся прежними, а линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. Кроме того, планируется запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista.

Компания провела опрос потребителей, который показал, что 88% позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием.

Напомним, немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса летом 2022 года. Тогда сообщалось, что перешедшая к местному топ-менеджменту компания сможет использовать бренд Tchibo только до конца года, а затем будет вынуждена разработать новую марку.