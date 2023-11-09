Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия российских туристов

Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает Iltalehti.

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В публикации отмечается, что компания накопила задолженность на общую сумму $1,3 млн (около 120 млн рублей). Pajarinhovi уже подал заявление о банкротстве в районный суд финской области Северная Карелия.

По словам директора курортного комплекса Калле Кескимяки, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию, а также отток отдыхающих россиян.

До этого директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов заявил, что Россия за первые девять месяцев текущего года выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период в 2022 году.

Он добавил, что данные показатели далеки от 2019 года, когда за такой же промежуток времени было выдано 1,645 млн виз всех типов.

До этого стало известно, что власти Таиланда готовятся к введению 90-дневного безвизового режима для туристов из России.