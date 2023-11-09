Ведяхин рассказал о цифровизации и конкуренции на финансовом рынке

«У нас очень выровнен баланс. Можно действительно всех ровнять — и тогда не будет лидера, который будет вытягивать за собой рынок и у которого есть возможность инвестировать большие деньги в технологии искусственного интеллекта, быть первопроходцем, развивать эти технологии, а потом делиться этими технологиями. На финансовом рынке очень хорошо выстроена конкуренция, и она очень хорошо поддерживается. Что касается регулирования экосистем, надо понять, чего мы хотим. У нас уникальная ситуация, когда есть несколько экосистем. В моем понимании, их нужно регулировать, когда страдает потребитель, но в чем смысл регулирования, если есть огромная конкуренция, которая позволяет потребителю получать лучшие услуги» , — сказал он.