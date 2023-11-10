Bloomberg: в России на место ушедших компаний пришла «новая элита»

«Новая бизнес-элита» пришла в Россию на место международных компаний после начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что ряд предпринимателей приобрели активы иностранных организаций по сниженным ценам, воспользовавшись уходом зарубежных игроков с рынка из-за санкций и давления инвесторов. Такие покупатели иностранных активов не входят в число богатейших в РФ, большинство из них малоизвестны вне страны.

Согласно данным аналитического агентства AK&M, в 2022—первой половине 2023 года международные компании продали российский бизнес на сумму более $21 млрд. В частности, были проданы активы сети быстрого питания McDonald's, изготовителя упаковки Ball Corp., производителя моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel AG.

Bloomberg напомнило о некоторых сделках: так, в мае 2022 года бизнесмен Александр Говор выкупил бизнес McDonald's в РФ, позже рестораны открылись под новым названием «Вкусно — и точка». В сентябре прошлого года группа «Арнест» за $530 млн приобрела бизнес Ball, в августе 2023-го купила за €1 активы пивоваренного холдинга Heineken. Кроме того, в октябре 2022 года производитель бумаги Sylvamo Corporation продал российскую «дочку» «Сильвамо Корпорейшн Рус» местному менеджменту, сумма сделки составила $420 млн.