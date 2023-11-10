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Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев превысила всю прибыль за 2021 год

Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев 2023 г. составила 1,26 трлн рублей, говорится в сообщении компании. Это больше чем прибыль в самый успешный для банка 2021 г., когда этот показатель составил 1,24 трлн рублей.

Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев превысила всю прибыль за 2021 год
© РИА Новости

По словам главы Сбера Германа Грефа, число частных клиентов по итогам 10 месяцев этого года превысило 108 млн, а корпоративных – достигло 3,2. Также на этой неделе в Сбере утвердили новую трехлетнюю стратегию развития, которая будет представлена участникам рынка 6 декабря на Дне инвестора.

«У компании растут и количественные показатели – прибыль, число клиентов, и качественные – эффективность деятельности (рентабельность капитала). Годовая чистая прибыль может достичь рекордных 1,5 трлн рублей», — уверен эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

При этом он отметил, что цена акций Сбера практически достигла отметки 280 рублей и подтверждает целевую цену на уровне 350 рублей.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, помимо хороших финансовых результатов повышенный интерес инвесторов и рост акций на этой неделе вызваны обсуждением и утверждением новой стратегии развития Сбера.

«Она фактически мобилизует все ключевые факторы успеха Сбера как экосистемы для дальнейшего роста и укрепления своих позиций», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что благодаря впечатляющим результатам Сбер и его акции стали своеобразным ориентиром для финансовых институтов, планирующих IPO в ближайшие 1-2 года.

В свою очередь, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов напомнил, что Сбер сохраняет неоспоримое лидерство на банковском рынке России.

«Его акции - одни из самых привлекательных на Московской бирже. Это отражение как рыночных позиций Сбера, так и успехов его операционного управления, клиентоориентированности и технологичности», — добавил он.

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