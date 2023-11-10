Западный бизнес испугался уходить из РФ после произошедшего с Carlsberg

Западный бизнес испугался уходить из России после передачи «Балтики» Росимуществу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Из-за произошедшего с Carlsberg международные корпорации боятся стать следующими в череде «конфискаций», они начали искать покупателей «с достаточным внутриполитическим влиянием» и не затягивать продажу бизнеса.

«Если вы замедлите этот процесс, то дадите жаждущим ренты экспроприаторам больше времени, чтобы найти способ заполучить актив», — цитирует издание слова инсайдера.

В Кремле ранее отказались предоставить иностранным компаниям возможность свободно уйти из России.

«Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. Свободного выхода сейчас быть не может», — объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 год. Покупателем ее активов в стране должна была стать группа «Арнест», получившая также бизнес Heineken. Однако в июле по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление Росимущества. Carlsberg заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов и обвинила Россию в краже бизнеса. Компания также сообщила о разрыве всех связей с российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством.