Freedom Holding Corp. отчитался более чем двукратным ростом выручки

Freedom Holding Corp. отчитался о финансовых результатах за период с 1 июля по 30 сентября 2023 года (второй квартал 2024 фискального года). Выручка увеличилась на 142 процента и составила 435,6 миллиона долларов, следует из релиза компании.

Бизнес в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан) принес Freedom Holding Corp. 387,2 миллиона долларов выручки – это на 242 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Казахстанский сегмент заработал 388 миллионов долларов, из которых на Банк Фридом Финанс пришлось 167 миллионов, на Freedom Finance Global – 86 миллионов, доля АО Фридом Финанс составила 35 миллионов, страховые Freedom Life и Freedom Insurance – 63 миллиона и 18 миллионов соответственно.

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Европейское направление бизнеса сгенерировало Freedom Holding Corp. 38 миллионов долларов. В отчетном периоде холдинг открыл офис в Польше.

Основным драйвером роста выручки в холдинге назвали процентные доходы – они достигли 213 миллионов долларов (рост на 261 процент год к году). Рост этих доходов Freedom Holding Corp. связал с расширением портфеля ценных бумаг и увеличением объема выдачи банковских кредитов.

Выручка холдинга от страховой деятельности за отчетный период выросла на 121 процент, до 58 миллионов долларов, и Фридом продолжает активно развивать этот сегмент бизнеса.

Чистая прибыль холдинга от торговли ценными бумагами увеличилась в 5,6 раза – до 50,7 миллиона рублей. Большую часть этой суммы обеспечили продажи облигаций Минфина Казахстана.

В сообщении компании отмечается, что нереализованная чистая прибыль составила 9,7 миллиона долларов, это позиции по ценным бумагам, которые не были проданы на 30 сентября 2023 года. Наибольшая часть данной прибыли приходится на долговые обязательства Минфина РК и акции КазМунайГаза»

Также Freedom Holding Corp. отчитался о росте комиссионных доходов на 34 процента (на 28,5 миллиона долларов), связав такие результаты с общим увеличением объемов операционной деятельности холдинга, доходами от обработки платежей в Paybox (новое название – Freedom Pay) и ее дочерних компаниях, а также ростом комиссионных доходов от услуг Freedom Bank.

В отчетном квартале расходы холдинга выросли на 154 процента и составили 300,9 миллиона долларов. В Freedom Holding Corp. заявили, что эти показатели связаны с активным развитием бизнеса. Процентные расходы выросли на 241 процент – до 139,4 миллиона долларов – из-за расширения объема краткосрочного финансирования через соглашения РЕПО и роста процентных расходов по депозитам клиентов. Общие и административные издержки поднялись на 130 процентов, до 29,6 миллиона долларов. Наиболее значительными холдинг назвал взносы в Казахстанскую федерацию шахмат.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на 135 процентов и составила 115,5 миллиона долларов. Прибыль на акцию FRHC достигла 1,97 доллара.