Названы лучшие работодатели России в 2023 году
В лидерах рейтинга РБК оказались три финансовые компании — Альфа-Банк, Сбербанк и «Тинькофф». Они также попали в топ рейтинга Forbes.
РБК представил свой рейтинг лучших работодателей 2023 года. В исследовании приняли участие 166 компаний, в которых работают более 2 миллионов россиян. Участники рейтинга оценивались по условиям труда, эффективности бизнеса и инновационному развитию, социальной ответственности, деловой репутации и мнению сотрудников.
Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составляет 127,4 тысячи ₽. Самая высокая — 191,3 тысячи ₽ — в компаниях IT-сферы, а самая низкая — 72,7 тысячи ₽ — в ретейле.
В первую группу рейтинга без выделения мест внутри вошли:
Bellerage; Naumen;QIWI; «Авито»; Альфа-Банк; «Газпром нефть»; ГК «Астра»; ГК «Фосагро»; компания«Самолёт»; «Контур»; «Лаборатория Касперского»; «Мегафон»; «Металлоинвест»; «Норникель»; «Полиметалл»; «Полипласт»; «Русал»; «Сбер»; «Северсталь»; «Тинькофф»; УК «Альфа-Капитал»; УК «Кузбассразрезуголь»; «Уралкалий»; Цифровая экосистема МТС; «Яндекс».
Ранее свой рейтинг лучших работодателей России в 2023 году опубликовал Forbes. Компании распределили по четырём группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». «Платину» получили четыре финансовые компании — Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и «Тинькофф».