Сбер стал первой российской компанией с наивысшим ESG-рейтингом от НКР

Рейтинговое агентство НКР присвоило Сберу ESG-рейтинг ААА — наивысший уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам, сообщает пресс-служба банка. Высокая оценка экологической компоненты ESG-рейтинга Сбера основывается на высокой доле зеленых активов в портфеле банка, многоуровневой системе оценки и контроля ESG-рисков.

Как подчеркнула старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, Сбер стал первой российской компанией, которой НКР присвоил наивысший ESG-рейтинг.

Видео дня

«Мы получили максимальные оценки по всем трем аспектам ― экологическому, социальному и управленческому. Высокая оценка банка основана в том числе на поддержке устойчивого развития российских регионов, выпуске собственных зеленых облигаций и высокой доле ESG-кредитов, зеленых и адаптационных займов, а также социальных кредитов», — сказала она.

При этом Завьялова отметила, что портфель ответственного финансирования Сбера продолжает расти. Так, по итогам третьего квартала 2023 года он достиг рекордного показателя в 2 трлн рублей. По ее словам, это подтверждает актуальность зеленой повестки и важность ESG-принципов для клиентов и партнеров банка.

Отмечается, что НКР высоко оценило реализацию Сбером мероприятий и программ, направленных на сокращение углеродного следа, а также на повышение эффективности использования ресурсов и ответственное обращение с отходами.

Высокая оценка социальной компоненты рейтинга банка обусловлена высокими стандартами соцзащиты сотрудников и обеспечением значительных инвестиций в развитие человеческого капитала. Также агентство отметило последовательную и качественную реализацию Сбером проектов в области устойчивого развития. При этом максимальная оценка управленческой компоненты рейтинга отражает зрелый уровень развития и организации корпоративного и риск-менеджмента Сбера.