Украина внесла Rockwool в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило датского производителя изоляционных материалов Rockwool в список "спонсоров войны" за продолжение работы в России.

"Ведущий датский производитель продукции на основе каменной ваты внесен в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Утверждается, что через посредников продукция Rockwool продается российским государственным предприятиям, в том числе якобы по заказу Минобороны.

Компания по производству изделий из каменной ваты Rockwool основана в 1909 году, центральный офис находится в Дании. Ей принадлежит 51 производственная площадка в Европе, Северной Америке и Азии. Российские производства расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской областях и Татарстане.

В опубликованном в феврале 2023 года отчете за 2022 год компания заявила, что не уходит из РФ. Rockwool больше не участвует в управлении российской частью бизнеса, но компания сохранила за собой право собственности. После начала СВО на Украине Rockwool не делала новых инвестиций в РФ.