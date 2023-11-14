Банки придумали, как проводить оплату по картам «Мир» за рубежом

Платежная система «Мир» одобрила использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на главу НСПК Владимира Комлева на форуме «Финополис» (Национальная система платежных карт, или НСПК — оператор карт «Мир»).

Из-за санкций оплатить покупки за рубежом российскими картами практически невозможно (редкие исключения — карты Union Pay неподсанкционных банков, которых осталось не так много, и карты «Мир» в терминалах небольшого количества банков стран СНГ). В этих условиях банки еще в прошлом году начали устанавливать терминалы для приема своих карт в других странах.

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать, — сказал Комлев. — Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию».

Для продвижения карт «Мир» за границей Банк России и платежная система официально договариваются с иностранными банками или платежными сервисами, однако процесс усложнился из-за риска санкций, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Установка терминалов за рубежом — один из способов решения проблемы. По словам Комлева, наиболее масштабно это проявляется в странах, куда едут туристы: Турция, Мальдивы, ОАЭ и другие популярные направления.

Также российские банки запустили оплату с помощью QR-кодов в Турции, Таджикистане, Узбекистане, Таиланде, на Кубе и т.д. При сканировании QR-кода можно выбрать оплату с помощью СБП либо с помощью российской карты. Оплату с помощью QR-кодов или платежных ссылок через Систему быстрых платежей (СБП), например, принимают авиакомпании Ближнего Востока.