Субсидирование авиакомпаний за полеты по РФ оказалось под вопросом

Субсидирование авиакомпаний за полеты по РФ могут не продлить на 2024 год
Субсидирование российский авиакомпании за выполненные полеты внутри РФ, скорее всего, не будет продлено на 2024 год. Об этом ТАСС заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в кулуарах форума "Транспорт России".
"Скорее всего - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Чалик отметил, что остальные ежегодные программы субсидирования (региональные рейсы, рейсы в ДФО и Калининград) будут продолжены.
В 2022 году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей, последняя часть средств была распределена за полеты с ноября по март. Ранее Минтранс РФ отмечал, что вопрос пролонгации такой меры поддержки будет решен в зависимости от финансово-экономического состояния перевозчиков.
Как сообщил Чалик в ходе пленарной дискуссии форума, прогноз пассажирских перевозок в этом году составляет 103-104 млн человек.
В беседе с корреспондентом ТАСС замглавы Минтранса заявил, что субсидирование аэропортов юга РФ в 2024 году может быть продолжено, если они останутся закрытыми.