Проблемы Apple позволили Xiaomi вырасти на 20 млрд долларов

Падение продаж Apple в Китае позволило Xiaomi вырасти на 20 млрд долларов. Как сообщает Bloomberg, акции китайской компании подорожали более чем на 60% по сравнению с июньским минимумом и являются лучшими в индексе Hang Seng Tech.

С момента запуска в конце октября новой 14-й серии смартфонов Xiaomi производитель получил свыше миллиона заказов. Это стало вторым громким успехом китайских производителей в последнее время — после Huawei с их Mate 60 Pro. При этом лишь Xiaomi из пяти крупнейших производителей смартфонов удалось существенно нарастить продажи как в квартальном, так и в годовом исчислении.

Аналитики считают, что в будущем акции Xiaomi могут вырасти еще больше. В частности, эксперт JPMorgan Chase & Co Гокул Харихаран считает, что дополнительными «катализаторами» станет производство электромобилей и разработки в области так называемого «искусственного интеллекта вещей» (AIoT).

Morgan Stanley и Citigroup Inc. также указывают на признаки окончания спада продаж смартфонов в Китае, которое наблюдалось в последние годы, и вероятного восстановления спроса в следующем году. На этом фоне Xiaomi может дополнительно усилить свои позиции.